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d-tatarinov 20 ноября 2024, 17:47 Авиация

«Туполев» показал первый полет Ту-214 после замены всех импортных комплектующих

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 © m.business-gazeta.ru

Сегодня прошел первый полет летающей лаборатории Ту-214, на которой заменили все импортные комплектующие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев, прикрепив видео полета.

«Сегодня прошел первый полет летающей лаборатории после полного импортозамещения. Подробности чуть позже», — написал он.

Напомним, 16 ноября стало известно, что «Туполев» готовит к первому полету летающую лабораторию Ту-214, на которой заменены все импортные комплектующие. Ранее управляющий директор компании сообщал, что по программе импортозамещения на самолете предстоит заменить 15 основных и 30 второстепенных систем.

Летающей лабораторией выступает самолет с бортовым номером RA-64509. Лайнер совершил первый полет 17 ноября 2006 года. В апреле 2007-го его передали авиакомпании «Трансаэро», где он летал до прекращения перевозчиком операционной деятельности в октябре 2015 года. С тех пор находился на хранении. Первый полет после восстановления летной годности самолет совершал в июне текущего года. Как говорил Тимофеев, этот борт станет первым за последние десятилетия полностью российским самолетом.

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Источник: https://m.business-gazeta.ru/news/654882

Москва, Туполев, Ту-214
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    20.11.2420:08:40

    Это первый полнoстью ммпортозамещенный российский самолет. Компании начали крутить носом на Ту-214 в пользу МС-21. Но:

    — МС-21 для всех не хватить

    — у Ту-214 появилась дополнительная ниша — у него большe дальность полета чем у МС-21-300

    Так что отметим хорошую новость!!!

    Это самолет с непростой сужьбой из-за развала СССР.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:11 20.11.24
    #1292717
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