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Детские сады и школы

В селе Фирсово Первомайского района Алтайского края открылся новый детский сад на 280 мест

 © ap22.ru

го построили в рамках нацпроекта «Демография». Общая стоимость проекта более 340 млн рублей. Теперь родители из Фирсово и близлежащих сел, таких как Бобровка, будут привозить своих детишек. Раньше им приходилось возить детей в Санниково.

В новом детском саду, который называется «Парус», полностью укомплектованы все группы, помещения оборудованы по последнему слову техники. Есть кабинет логопеда, психологической разгрузки.В спортзале — небольшой скалодром и батут.

 © ap22.ru

 © ap22.ru

https://tolknew...boda#pic_221665

Источник: https://www.ap22.ru/fotoreportazh/V...rylsya-sovremennyy-detskiy-sad.html

Алтайский край, новый детсад
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