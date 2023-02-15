В селе Фирсово Первомайского района Алтайского края открылся новый детский сад на 280 мест
го построили в рамках нацпроекта «Демография». Общая стоимость проекта более 340 млн рублей. Теперь родители из Фирсово и близлежащих сел, таких как Бобровка, будут привозить своих детишек. Раньше им приходилось возить детей в Санниково.
В новом детском саду, который называется «Парус», полностью укомплектованы все группы, помещения оборудованы по последнему слову техники. Есть кабинет логопеда, психологической разгрузки.В спортзале — небольшой скалодром и батут.
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