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2 дня назад 3722
Gelio Города и сёла России

Центральный мост в Новосибирске

© img.geliophoto.com

Новая доминанта в панораме сибирской столицы. Четвёртый автомобильный переход через Обь заметно преобразил привычные виды города благодаря 114-метровому вантовому пилону в виде буквы «Н». Магистраль напрямую соединяет Ипподромскую со Станционной улицей, открывая быстрый маршрут из центра прямиком к аэропорту Толмачёво.

1. Изгиб автомобильной эстакады над акваторией Оби перед заездом на главный вантовый пролёт.

© img.geliophoto.com

2. Пилон в виде буквы «Н» символизирует начальную букву названия Новосибирска. Его высота достигает 114 метров, что делает сооружение одной из самых высоких точек правого берега.

© img.geliophoto.com

3. Движение транспорта на магистрали организовано по шести полосам — по три в каждом направлении.

© img.geliophoto.com

4. Силуэт пилона моста на закате.

© img.geliophoto.com

5. Новый мост формирует современный силуэт Новосибирска, заметно контрастируя с архитектурой более ранних мостовых переходов.

© img.geliophoto.com

6. На фоне рассветного неба.

© img.geliophoto.com

7. Общая протяжённость самого мостового перехода над руслом Оби составляет более полутора километров.

© img.geliophoto.com

8. Силуэт моста на закате. На переднем плане — транспортный узел площади Будагова, от которого берёт начало улица Большевистская.

© img.geliophoto.com

9. Проектом сооружения предусмотрена архитектурная подсветка пилона и вантовой системы, однако на данный момент её монтаж ещё не завершён.

© img.geliophoto.com

10. Вантовая система состоит из 70 стальных тросов. Они удерживают пролётное строение над территорией парка «Городское начало» и транспортной развязкой на площади Будагова.

© img.geliophoto.com

11. Сборка металлического пролётного строения велась методом продольной надвижки — готовые многотонные секции поэтапно двигали домкратами с одного берега на другой.

© img.geliophoto.com

12. Вантовый участок на фоне застройки правого берега. На заднем плане просматривается перспектива Красного проспекта.

© img.geliophoto.com

13. Новый автомобильный переход пересекает русло Оби по соседству с историческим железнодорожным мостом Транссиба. Именно с его постройки в конце XIX века началась история Новосибирска.

© img.geliophoto.com

14. Грузовая баржа проходит под русловым пролётом моста.

© img.geliophoto.com

15. Новосибирск продолжает расти, и его панорама неизбежно меняется. Грандиозный вантовый силуэт на фоне заката над Обью — это уже не просто сложный инфраструктурный проект, а новая страница в истории города, которая создаётся прямо сейчас.

© img.geliophoto.com

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Источник: dzen.ru

Комментарии 6

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  • Нет аватара molyr24.08.26 17:03:17

    красота    

    #1320668
  • SupersonicAir SupersonicAir24.08.26 21:35:18

    Спасибо, Слава! Уже в который раз пишу: по первому взгляду на первое же фото — угадывается рука Мастера    

    #1320674
  • Нет аватара vajo25.08.26 06:17:45

    Honda?    

    #1320677