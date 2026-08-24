Новая доминанта в панораме сибирской столицы. Четвёртый автомобильный переход через Обь заметно преобразил привычные виды города благодаря 114-метровому вантовому пилону в виде буквы «Н». Магистраль напрямую соединяет Ипподромскую со Станционной улицей, открывая быстрый маршрут из центра прямиком к аэропорту Толмачёво.

1. Изгиб автомобильной эстакады над акваторией Оби перед заездом на главный вантовый пролёт. © img.geliophoto.com

2. Пилон в виде буквы «Н» символизирует начальную букву названия Новосибирска. Его высота достигает 114 метров, что делает сооружение одной из самых высоких точек правого берега.

3. Движение транспорта на магистрали организовано по шести полосам — по три в каждом направлении.

4. Силуэт пилона моста на закате.

5. Новый мост формирует современный силуэт Новосибирска, заметно контрастируя с архитектурой более ранних мостовых переходов.

6. На фоне рассветного неба.

7. Общая протяжённость самого мостового перехода над руслом Оби составляет более полутора километров.

8. Силуэт моста на закате. На переднем плане — транспортный узел площади Будагова, от которого берёт начало улица Большевистская.

9. Проектом сооружения предусмотрена архитектурная подсветка пилона и вантовой системы, однако на данный момент её монтаж ещё не завершён.

10. Вантовая система состоит из 70 стальных тросов. Они удерживают пролётное строение над территорией парка «Городское начало» и транспортной развязкой на площади Будагова.

11. Сборка металлического пролётного строения велась методом продольной надвижки — готовые многотонные секции поэтапно двигали домкратами с одного берега на другой.

12. Вантовый участок на фоне застройки правого берега. На заднем плане просматривается перспектива Красного проспекта.

13. Новый автомобильный переход пересекает русло Оби по соседству с историческим железнодорожным мостом Транссиба. Именно с его постройки в конце XIX века началась история Новосибирска.

14. Грузовая баржа проходит под русловым пролётом моста.

15. Новосибирск продолжает расти, и его панорама неизбежно меняется. Грандиозный вантовый силуэт на фоне заката над Обью — это уже не просто сложный инфраструктурный проект, а новая страница в истории города, которая создаётся прямо сейчас.