в Уссурийске открылся первый в Приморье Центр доктора Бубновского

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В Уссурийске торжественно открылся первый в Приморье Центр (6+) доктора Бубновского. Имя этого врача, профессора, автора собственной методики восстановления здоровья без операций и лекарств известно и за пределами России. «Это будет одна из точек, где люди получат не уколы с таблетками, а удовольствие. Это очень важно, что, занимаясь лечением, человек не страдает, а видит цель. Цель одна — восстановление качества жизни», — так сказал Сергей Михайлович Бубновский, лично присутствующий на открытии Центра в Уссурийске корр. ИА UssurMedia. Он показал возможности тренажеров и несколько часов провел с жителями города, отвечая на их вопросы, а порой и ставя под сомнение диагнозы.

Открывшийся в Уссурийске огромный современный Центр профессор Сергей Михайлович Бубновский назвал одним из лучших в России по оснащению.

На двух этажах расположены спортивные залы с уникальными тренажерами, функционирующими по авторской методике профессора, раздевалки с саунами и купелью, ведь одним из принципов укрепления здоровья по Бубновскому как раз является закаливание.

Сергей Михайлович выделил время в своем графике, чтобы лично присутствовать на открытии и вручении сертификатов сотрудникам, специально прошедшим обучение по работе с его методикой.

Гостям доктор рассказал о возможностях тренажеров: «Это тренажеры, которые позволяют больному человеку выполнить то, что без тренажеров сделать он не может. Это не фитнес, не бодибилдинг, это система воздействия на суставы в декомпрессионном режиме. Совершенно безопасно пожилым людям с гипертонией, остеопорозом и другими заболеваниями. Сначала важно обучить человека понимать свое тело, а затем уже как можно жить и без тренажера».

Благодаря методике Бубновского к здоровой жизни возвращены сотни тысяч людей. Ведь и сам ее автор после тяжелой аварии оказался прикован к постели. В 22 года, чтобы понять свое тело, он поступил в медицинский институт. Встал на ноги сам и сейчас помогает жить без боли другим.

Примечательна и сама история создания Центра в Уссурийске. Основатели Центра восстановления здоровья супруги Александр и Инна Гейкины. К этому событию они шли около пяти лет после того, как Александр столкнулся с проблемой реабилитации после операции, проведенной на позвоночнике, а методика профессора Бубновского доказала свою эффективность.

«Сама по себе реабилитация в России не развита. Я лично столкнулся с тем, что в послеоперационный период сложно найти клиники, где можно пройти курс реабилитации. Поэтому супруга меня поддержала в решении открыть в Уссурийске подобный центр под патронажем Сергея Михайловича Бубновского и его команды. Мы понимаем, что социальная роль проекта достаточно велика. У нас хорошая команда врачей, которые прошли обучение и получили сертификаты. Это люди, которые любят свое дело, иначе по-другому не получится, не веря в то, что ты делаешь. Мы и дальше будем развиваться», — отметил основатель Центра Александр Гейкин.

Пациенты Сергея Михайловича Бубновского — это люди возраста 60+ с болями в суставах и спине, дети со сколиозом и плоскостопием, молодежь, которая ведет малоподвижный образ жизни, беременные женщины, пациенты, перенесшие операционные вмешательства. Со своими вопросами жители Уссурийска пришли на встречу с доктором. Он делился своим мнением и показал на практике, что блокада боли препаратами не уход от проблемы.

Из зала на сцену выходили уссурийцы, рассказывая о своих диагнозах и годах безрезультатного лечения. Сергей Михайлович комментировал возможную причину их боли и давал советы, как исправить ситуацию.

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru