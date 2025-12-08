Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех и «Центравиамед» (ЦАМ) открыли новый медицинский центр для работников одного из крупнейших вертолетостроительных предприятий страны — АО «Роствертол». В поликлинике можно будет провести широкий спектр исследований и получить консультации специалистов. Проект реализуется в рамках внедрения модели цеховой медицины, разработанной Госкорпорацией Ростех.

Поликлиника ЦАМ позволяет проводить амбулаторный прием, инструментальные и диагностические исследования, лабораторную диагностику, ультразвуковые и функциональные исследования, эндоскопию, стоматологические услуги, физиотерапию и массаж.

Кроме того, медцентр оказывает медицинскую помощь в условиях дневного стационара, предлагает круглосуточное дежурство фельдшеров, обязательные медицинские осмотры работников, а также предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей.

Сегодня Ростех внедряет модель промышленной медицины на своих предприятиях, чтобы обеспечить непрерывное наблюдение за здоровьем работников. При поддержке ЦАМ уже созданы более 90 здравпунктов и поликлиник на крупнейших промышленных предприятиях по всей России. В проекте участвуют заводы ОАК, ОДК, КРЭТ, «Вертолетов России», НПК «Техмаш» и другие. На предприятиях, где реализован проект, отмечено снижение заболеваемости на 30%.