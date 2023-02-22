Новый детский сад открылся в Красногорске Московской области

© krasnogorsk-adm.ru

Торжественная церемония открытия дошкольного учреждения на 320 мест состоялась в городском округе Красногорск в понедельник, 20 февраля.

Новый светлый и уютный детский сад на улице Романовской в Глухово встретил первых воспитанников. Сейчас более 260 мальчишек и девчонок уже получили путёвки, а всего дошкольное учреждение примет 320 малышей, живущих в современном жилом комплексе «Новая Рига» и близлежащих микрорайонов.

Трёхэтажное здание вмещает в себя 13 групп, две из которых — раннего развития. На четырёх тысячах квадратных метров разместили игровые и учебные кабинеты, спортивный и музыкальные залы, помещения медицинского блока, прачечной и пищеблока.

На прилегающей территории малыши смогут заниматься физкультурой на спортивной площадке, а для того, чтобы им было комфортно играть в любую погоду — созданы зоны с теневыми навесами, а также предусмотрены игровые зоны с прорезиненным покрытием для безопасности. Кроме того, создана площадка для изучения правил дорожного движения.

По словам заведующей МБДОУ д/с «Калейдоскоп» Светланы Ледовских, это уже второй корпус детского сада «Калейдоскоп», первый находится на территории с. Ильинское — Усово.

«Корпус идентичен своему „старшему брату“, но всё же имеет отличия, например, здесь установлены настенные игровые панели, которые служат для развития малышей и интересного времяпрепровождения», — добавила Светлана Ледовских.

© krasnogorsk-adm.ru

© krasnogorsk-adm.ru