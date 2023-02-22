Вдохновились Atomic Heart. Ролик прямиком из СССР

Небольшой эксперимент: начали проходить игру Atomic Heart и решили сделать ролик в стиле советских репортажей с производства.

Дробеструйная камера. В этом помещении происходит важный подготовительный момент перед покраской. Здесь металл проходит абразивную обработку. Дробь под давлением бьет по металлу, образуя шероховатость. После этого краска ложится ровнее и ЛКМ прочнее сцепляется с поверхностью.

Но как работать в таких условиях? Когда металлическая дробь бьет о металл, вокруг образуется пыль. Добавим сюда ржавчину и другие загрязнения. Работа дробеструйщика — труд непростой, сложный и уважаемый.

Чистый воздух в помещении — один из важнейших факторов комфорта дробеструйщика. Здесь работник проводит МНОГО времени. Очисткой воздуха занимается ВФУ — вентиляционно-фильтровальная установка. Как же она работает? Благодаря вентиляторам воздух вытягивается из дробеструйной камеры и попадает в ВФУ. Здесь грязь оседает на фильтрах, которые периодически очищаются, а вся пыль сбрасывается в специальную емкость. Вот идет сборка этого оборудования, чтобы собрать такую вещь, пришлось немало потрудиться. Как же собирается такое оборудование? В начале идет резка металла. Затем его гибка и сварка. И вот уже из металлического листа получается каркас будущей ВФУ. Остается покраска и финальная сборка. А это уже готовое оборудование для дробеструйной камеры. Еще одно предприятие улучшит качество покраски своих изделий. А значит, простой рабочий, который получит новую технику, сможет пользоваться ей безопасно и долго.

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