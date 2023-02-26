ВСК Министерства обороны России запустила новый водовод к Донецку

© Фото из открытых источников

Военные строители запустили первую очередь водовода, который связал скважины посёлка Кипучая Криница в Старобешевском районе и водозаборный узел «Южный» в городе Донецке.

Сейчас чистая артезианская вода поступает жителям Донецка в объёме 7 000 м³ в сутки. Выход на проектную мощность (17 280 м³ в сутки) запланирован на март.

© Фото из открытых источников

Специалисты ВСК приступили к созданию трубопровода в октябре 2022 года. За это время военные строители проложили нить протяженностью в 36 километров (диаметр трубы — 710 мм), возвели две насосные и две трансформаторные подстанции. Трасса проходила по сложным участкам с большим количеством коммуникаций, которые приходилось обходить. Сегодня продолжается обустройство скважин в районе Кипучей Криницы. Всего на объекте задействовано 161 человек и 41 единица техники.

После запуска этого трубопровода военстроевцы возьмутся за возведение нового водовода мощностью 12 960 м³ в сутки — от водозабора Шевченковский в Докучаевском районе до Донецка.

Все работы будут завершены до апреля 2023 года.

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