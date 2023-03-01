Детскую поликлинику в Долгопрудном ввели в эксплуатацию

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В жилом комплексе «Бригантина» в Долгопрудном построили детскую поликлинику, рассчитанную на 95 посещений в смену, разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области, медучреждение будет передано в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба ведомства.

«В жилом комплексе „Бригантина“ планируется развитая социальная инфраструктура. Помимо введенной в эксплуатацию детской поликлиники, запланировано строительство взрослой на 95 посещений в смену. Кроме того, на территории ЖК проектом предусмотрено строительство четырёх детских садов на 705 мест, два из которых уже построены, нового корпуса школы № 7 на 1500 мест, многоуровневых, подземных и наземных паркингов и многочисленных объектов сферы услуг», — сказала министр жилищной политики Инна Федотова.

Общая площадь объекта — 516 кв. метров. Поликлиника объединит в себе несколько блоков. В первом разместят помещения специализированной медико-санитарной помощи: кабинеты врача-ортопеда, отоларинголога, офтальмолога, а также функциональной диагностики (ЭКГ). Во втором — помещения медицинской профилактики: кабинет здорового ребенка, прививочный кабинет, помещение хранения вакцин. Третий блок предназначен для отдела педиатрии, в нём откроются процедурный кабинет, кабинет неотложной помощи, кабинет врача-педиатра.

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Источник: Министерство жилищной политики Московской области