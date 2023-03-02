В поселке Первый Костромской области открылся новый детский сад на 280 мест

© grad.kostroma.gov.ru

В поселке Первый открылся новый детский сад. Дошкольное учреждение на 280 мест построили в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин» национального проекта «Демография». На торжественное открытие пришли семьи с детьми, которые будут посещать этот детский сад.

Во время торжественной церемонии открытия строители вручили символический ключ от детского сада его заведующей. Перерезать ленточку доверили будущим воспитанникам садика.

У двухэтажного здания садика — своя автономная газовая котельная. На территории — просторные веранды. Во время экскурсии по самому саду гости посетили пищеблок с современным оборудованием и отдельной комнатой для хранения продуктов, где уже сформирован запас продовольствия. Осмотрели помещения групп. Всего их будет 14. К приходу детей все готово: игрушки, спальни, стены расписаны рисунками со сказочными персонажами.

В музыкальном, спортивном зале, компьютерном классе и сенсорной комнате — оборудование для обучения по самым современным образовательным стандартам, а также программам дополнительного образования. Здесь будут организованы занятия хореографией, рисованием песком, обучение основам компьютерной грамотности, чтению, подготовка к школе.

Район, в котором открылся новый детский сад, сейчас активно развивается. Строится большое количество индивидуального жилья, новая дорога, школа. До сегодняшнего дня здесь работал всего один детский сад на 120 мест. Всех желающих он уже не вмещал. С появлением нового учреждения дошкольного образования местами будут обеспечены все желающие.

Сегодня в новый детский сад уже получили направления 200 детей в возрасте от одного года и двух месяцев до семи лет. В начале нового учебного года сюда придут еще порядка 90 ребятишек. Первых воспитанников в садике ждут уже завтра.

© grad.kostroma.gov.ru

© grad.kostroma.gov.ru

© grad.kostroma.gov.ru