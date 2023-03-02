Новый корпус детского сада открыли в Мытищах
Новый корпус детского сада «Пчелки» открыли в Мытищах. Садик примет 180 самых маленьких жителей микрорайона 17А, одного из самых густонаселенных и молодых в округе.
Площадь трехэтажного корпуса составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Для воспитанников сада созданы все условия: современный пищеблок, физкультурный и музыкальный зал со сценой, мультимедийными проекторами и электронным пианино. Предусмотрено помещение для проведения дополнительных занятий с логопедом и педагогом-психологом.
«Здесь девять групп, мощность детского сада — на 180 мест. Девять шикарных больших групповых помещений с мебелью, с игрушками. Все, что необходимо для деток, здесь уже на первый день открытия есть», — рассказала заведующая детским садом Елена Гадеева.
Обустроена и прилегающая территория. На шести тысячах квадратных метров разместились веранды, песочницы, зоны для отдыха и многое другое для игр и развития детей.
Детсад отмечает уже второе новоселье — первый корпус открылся 9 марта 2022 года.
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