Новая школа на 1100 мест открылась в поселке Восход Новосибирской области

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В поселке Восход Новосибирской 1 марта состоялось торжественное открытие новой образовательной организации, рассчитанной на 1100 учеников. Школа построена в рамках нацпроекта «Образование». После получения лицензии на ведение образовательной деятельности она стала называться Центром образования «Восход».

Новое здание построено по современным стандартам. Здесь размещены 16 кабинетов начальной школы, по шесть кабинетов математики, русского языка и иностранного языка, четыре кабинета истории и обществознания, три кабинета информатики, по два кабинета физики и географии, кабинеты химии, биологии, экологии.

В центре образования также оборудованы классы радиомоделирования, музыки, рисования, учебные мастерские, столярные и слесарные, кабинеты кулинарии, кройки и шитья и хореографии. Для ребят и педагогов предусмотрены четыре лифта. Заниматься физической культурой школьники будут в двух спортивных залах по 540 квадратных метров и малом спортивном зале. В здании есть столовая, для проведения мероприятий открыт актовый зал на 500 мест. Ученики получат возможность закреплять знания в двух читальных залах, расширять свой кругозор в библиотеке и музее.

Выполнено благоустройство прилегающей территории. К школе организован удобный подъезд, оборудованы пешеходные переходы.

Центр образования «Восход» примет учеников с четвертой четверти этого учебного года. За последние пять лет в Новосибирской области введены в строй 23 новые школы.

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