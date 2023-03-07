Трансмаш передал компании «АВК-Транс» восьмидесятифутовые платформы

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Энгельсское предприятие «Трансмаш» (входит в Трансмашхолдинг) выполнил договорные обязательства по изготовлению и отгрузке 31 вагона-платформы модели 13-9751-01 транспортной компании «АВК-Транс». Контракт на поставку вагонов был заключен октябре 2022 года. К настоящему моменту вся партия продукции успешно отгружена покупателю. Для расширения парка железнодорожной техники заказчик выбрал одну из наиболее востребованных моделей грузовых платформ, положительно зарекомендовавшую себя в процессе эксплуатации.

Фитинговая платформа предназначена для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Вагон 13-9751-01 отличается надежностью, так как в конструкции используется сталь повышенного класса прочности.Применение в производстве вагона роботизированных сварочных систем с использованием аргоно-углекислотной смеси увеличивает надежность сварочных соединений на 20%.

Вагон 13-9751-01 серийно выпускается с 2008 года и за весь период выпущено более 6500 единиц техники.