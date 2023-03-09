Невский завод продолжает локализацию ГТУ Т32

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В рамках программы локализации вспомогательного оборудования газотурбинной установки ГТУ Т32, входящей в состав отечественного газоперекачивающего агрегата ГПА-32 «Ладога», Невский завод изготовил топливорегулирующие клапаны, разработанные в качестве альтернативы аналогичному оборудованию импортного производства.

Изготовленные АО «НЗЛ» клапаны построены на более совершенной ролико-винтовой планетарной передаче против шарико-винтовой у зарубежных аналогов, что обеспечивает максимально доступную устойчивость к внешним воздействиям и более длительный срок службы.

На специально оборудованном стенде АО «НЗЛ» были проведены циклические испытания каждого клапана в объеме 5000 циклов с имитацией условий реальной эксплуатации ГПА-32 «Ладога» на компрессорных станциях, подтвердившие работоспособность оборудования.

Циклические испытания являются ключевым событием в принятии решения о возможности применения клапанов в составе ГПА-32 «Ладога». Критерием применимости является успешное проведение испытаний в объеме не менее 5000 циклов срабатываний при имитации режимов работы, приближенных к условиям эксплуатации.

Основное назначение регулирующих топливных клапанов — осуществление постоянного контроля за подачей топлива в камеру сгорания. Свою работу клапан осуществляет за счет изменения расхода газа через проходное сечение, что требует большой точности работы и высокой надежности.

По условиям лицензионного соглашения между «РЭП Холдингом» и GE, «РЭП Холдинг» производит в России газоперекачивающие агрегаты ГПА-32 «Ладога» на основе газовой турбины GE MS5002E.

В рамках реализации программы локализации Невский завод системно осваивает производство наиболее технологичных и наукоемких узлов и деталей ГТУ Т32. Работы выполняются как на собственных производственных мощностях, так и в кооперации с другими российскими предприятиями. Полную локализацию основного и импортозамещение вспомогательного оборудования ГТУ планируется завершить в 2024 году.