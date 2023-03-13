МЭС Востока обновил резервные источники питания ПС 500 кВ Чугуевка-2

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Востока установил на подстанции 500 кВ «Чугуевка-2» в Приморском крае современные аккумуляторные батареи и зарядно-подзарядные устройства. В результате технического переоснащения повышена надежность транзита электроэнергии от Приморской ГРЭС и электростанций Амурской области.

Аккумуляторные батареи используются как резервные источники питания, чтобы в случае прекращения подачи электроэнергии обеспечить работу терминалов релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также комплексов связи. Новые устройства произведены в России, они малообслуживаемы, надежны и имеют срок эксплуатации не менее 20 лет.

Подстанция «Чугуевка-2» мощностью 501 МВА обеспечивает электроэнергией потребителей Чугуевского района Приморского края, где живет более 20 тыс. человек, работают крупные предприятия лесоперерабатывающей промышленности. Также энергообъект задействован в передаче энергии от генерирующих станций Амурской области потребителям других районов края.