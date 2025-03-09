Самая мощная турбина России подтвердила свою надежность

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Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК ) выполнили плановое техническое обслуживание первой российской турбины высокой мощности ГТД-110М. Эта установка с осени прошлого года функционирует в составе ТЭС «Ударная» на Кубани. К началу текущего года общая наработка турбины превысила 4 тысячи эквивалентных часов, из которых более 2 тысяч часов приходятся на полноценную промышленную эксплуатацию. Проведенное обслуживание подтвердило высокую надежность всех систем ГТД-110М. Об этом сообщает официальный телеграмм канал Ростеха.

«ГТД-110М производства нашей ОДК — это первая турбина большой мощности, полностью разработанная и произведенная в России. Всегда немного волнительно, когда такой амбициозный проект, результат труда сотен ученых и инженеров, переходит в стадию реального внедрения и промышленной эксплуатации. Сегодня наработка турбины составляет уже несколько тысяч часов и можно с уверенностью сказать, что ГТД-110М подтвердила верность расчетов, конструкторских решений и свою надежность. Турбина уверенно поставляет электроэнергию в Единую энергосистему страны. На мощностях ОДК идет строительство очередных серийных силовых установок большой мощности», — сказали в Ростехе.

ТЭС «Ударная», построенная нашей компанией «Технопромэкспорт», с момента запуска в 2024 году выработала для Краснодарского края более 3,3 млрд кВт*ч электроэнергии.

Установленная мощность станции составляет 560 МВт. Ее выработка покрывает более 30% от общего объема электроэнергии, производимой всеми электростанциями Краснодарского края. На сегодняшний день это самая современная парогазовая тепловая электростанция в России. Она обеспечивает электроэнергией жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия Юга России.

ГТД-110М является самой мощной из произведенных в России и работающих в промышленной эксплуатации турбин высокой мощности. При этом «Силовые машины» завершили изготовление первой серийной газовой турбины еще большей мощности — ГТЭ-170.1, но она еще не эксплуатируется в составе электростанции и только планируется для проекта строительства Каширской ГРЭС.

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