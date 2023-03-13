В России началось серийное производство отечественных КПК «Аквариус» в форм-факторе смартфона

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На производственных площадках «Аквариус» в Твери и Шуе началось серийное производство отечественных КПК в форм-факторе смартфона, работающих под управлением мобильной операционной системы Аврора.

Пока что началось производтство КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона, а в ближайшие время будет начато серийное производство Aquarius NS M12 — защищенного (IP68) КПК с ОС Аврора для корпоративного использования в полевых условиях.

Сообщается, что уже к концу года завод выйдет на производственную мощность до 2,5 млн устройств. Эти предназначаются прежде всего для для объектов критической информационной инфраструктуры, объектов энергетики, экстренных служб, МЧС.

«КПК Aquarius NS M11 с российской мобильной ОС Аврора — безопасное устройство для корпоративных нужд. Оно подходит для доверенного документооборота, имеет привычный для пользователя набор приложений и помогает корпоративным сотрудникам получать доступ к данным, необходимым для работы. Также во втором квартале 2023 года будет запущено серийное производство защищенного КПК Aquarius NS M12 с ОС Аврора. Таким образом, мы будем иметь уже два устройства в форм-факторе смартфона, которые будут доступны с российской мобильной ОС Аврора.» Владимир Степанов, президент ГК «Аквариус»

"Старт серийного производство различных вариантов исполнения отечественных мобильных устройств с предустановленной ОС Аврора на производственной базе «Аквариус» знаменует собой новый этап на пути удовлетворения растущего спроса российских компаний и органов власти на доверенные отечественные решения и достижение технологического суверенитета России." Генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес.

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