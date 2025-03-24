ГК «Аквариус» открыла новый цех сборки и тестирования серверов

© tverreg.ru

Новый цех сборки и тестирования серверов оснащен инновационной автоматизированной линией, которая включает лифтовый механизм для распределения устройств между параллельными участками тестирования. Это решение позволяет сократить время сборки без ущерба для качества, а современные системы автоматического тестирования обеспечивают высокий уровень контроля над каждым изделием.

Производственная линия увеличит ежедневный выпуск серверных устройств до 1000 единиц, что почти в 2,5 раза превышает текущие мощности предприятия. Проектная мощность нового участка составит 300 тысяч серверных изделий в год, что позволит компании эффективнее удовлетворять растущий спрос на отечественную технику.

Кроме того, запущено производство пластиковых деталей методом литья под давлением мощностью до 500 тысяч корпусов в год. Это позволит локализовать выпуск корпусов для клиентских устройств и компьютерной периферии в Тверской области, снизив зависимость от внешних поставщиков.

© tverreg.ru

© tverreg.ru

«Аквариус» постоянно внедряет современные технологии на собственных производственных площадках, чтобы обеспечить стабильность ключевых процессов, результаты и качество выполнения операций. Инновационная лифтовая система в новой линии сборки серверов — уникальное для России решение — позволяет одновременно тестировать в 3 раза больше готовых устройств, чем стандартная. Это еще один шаг в рамках нашего долгосрочного сотрудничества с Тверской областью по созданию и развитию локального высокотехнологичного производства, конкурентного в мировом масштабе", — отметил Алексей Калинин, председатель совета директоров ГК «Аквариус»

© tverreg.ru

В рамках заключительного дня XXI отраслевой научно-технической конференции радиоэлектронной промышленности на площадке ГК «Аквариус» состоялось межотраслевое совещание «Состояние и планы развития регулирования в сфере вычислительной техники» под руководством Василия Шпака. В мероприятии приняли участие представители Министерства цифрового развития РФ, Правительства Тверской области, а также руководство и сотрудники ПК «Аквариус».

Участники обсудили разработку балльной системы для вычислительной техники, уделив особое внимание ключевым технологическим операциям и материалам, подлежащим локализации. Были представлены планы по внедрению системы, включая прогнозы спроса и объемы поставок периферийного оборудования.

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