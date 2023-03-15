Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

В Республике Хакасия открылось новое здание школы, построенное в рамках нацпроекта «Образование»

 © edu.gov.ru

Состоялось торжественное открытие нового здания Лестранхозовской школы в селе Бирикчуль Республики Хакасия. Школа построена в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитана на 250 учащихся. В школе созданы все условия для обучения ребят как в рамках уроков, так и в различных кружках и секциях.

Новое здание Лестранхозовской школы рассчитано на 250 учащихся. Здесь открыты спортзал, библиотека, актовый зал, столовая, благоустроен школьный двор. Также оборудованы спортивные площадки, на которых ребята будут заниматься волейболом, футболом и легкой атлетикой.

 © edu.gov.ru

 © edu.gov.ru

 © edu.gov.ru

 © edu.gov.ru
Источник: https://edu.gov.ru/press/6671/v-res...oe-v-ramkah-nacproekta-obrazovanie/

Хакасия, школа
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,