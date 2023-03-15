В Республике Хакасия открылось новое здание школы, построенное в рамках нацпроекта «Образование»

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Состоялось торжественное открытие нового здания Лестранхозовской школы в селе Бирикчуль Республики Хакасия. Школа построена в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитана на 250 учащихся. В школе созданы все условия для обучения ребят как в рамках уроков, так и в различных кружках и секциях.

Новое здание Лестранхозовской школы рассчитано на 250 учащихся. Здесь открыты спортзал, библиотека, актовый зал, столовая, благоустроен школьный двор. Также оборудованы спортивные площадки, на которых ребята будут заниматься волейболом, футболом и легкой атлетикой.

© edu.gov.ru

© edu.gov.ru

© edu.gov.ru

© edu.gov.ru