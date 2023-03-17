МЭС Востока повысили надёжность выдачи мощности Бурейской ГЭС

Повышена надежность выдачи мощности Бурейской ГЭС в объединенную энергосистему Востока.

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Востока завершили комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту одной из самых протяженных линий электропередачи Приамурья — 500 кВ «Бурейская ГЭС — Амурская». Энергообъект протяженностью более 278 км участвует в выдаче мощности крупнейшей электростанции Дальнего Востока и транзите электроэнергии в КНР. На линии заменены поврежденные фундаменты опор и изоляторы, на некоторых участках отремонтированы грозотрос и заземляющие устройства. Для предотвращения возникновения перенапряжений в период грозовой активности отрегулированы искровые промежутки защитной арматуры. Трасса ЛЭП проходит в районах обитания дальневосточного аиста и других редких видов птиц. Поэтому на опорах установлены безопасные площадки для гнездования. Работы проведены в рамках годовой ремонтной кампании. Основной комплекс мероприятий реализован при устойчивых отрицательных температурах, когда спецтехника по замерзшему грунту может пройти в самые труднодоступные места.