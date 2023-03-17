В Мытищах открыли новую линию материалов 3D печати

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02 марта состоялось открытие новой производственной фасовочной линии предприятия «ХАРЦ Лабс». Эта компания специализируется на производстве высококачественных материалов для 3D-печати

На сегодняшний день предприятие остаётся ведущим в России производителем фотополимеров для 3D-печати. Продукция компании полностью сертифицирована для медицинского применения, имеет собственную научно-исследовательскую лабораторию, где работают высококвалифицированные специалисты, никогда не прекращает исследования, постоянно улучшая свои материалы, чтобы сделать 3D-печать доступной для каждого.

HARZ Labs разработал и выпустил фотополимер для печати временных коронок и мостов длительного ношения, применяемых в стоматологии. За счет этих и других видов инновационной продукции объем производства компании вырос на 68% до 50 тонн полимеров по итогам 2022 года.

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Предприятие обладает мощной ресурсной базой и обеспечивает отечественный рынок материалами для 3D-печати. Такой вид продукции показывает высокий спрос: фотополимеры применяются в медицине, промышленности, ювелирном деле и многих других отраслях.

Фотополимер обладает низким влагопоглощением и сбалансированно наполнен микрокерамикой. За счет этого из него можно изготавливать ортопедические конструкции с большим ресурсом прочности и износостойкости, пояснили в пресс-службе департамента.

По словам рассказал директора по развитию компании Константина Чуркина, в текущем году HARZ Labs открыла новое производство площадью 1,5 тыс. кв. меров, которое оснастили современным оборудованием. Это позволит поддержать высокий темп объема производства и разрабатывать новые продукты, добавил он.

Инвесторы, развивающие производственные площадки в столице, могут воспользоваться мерами поддержки городского правительства. На данный момент предпринимателям доступно более чем 20 инструментов, среди них субсидии и целевые займы.

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