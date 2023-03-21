Новая техника поступила энергетикам Приморья

Филиал ПАО «Россети» увеличил парк спецтехники для оперативного контроля и ремонта магистральных сетей Приморья.

Приморское предприятие филиала ПАО «Россети» — МЭС Востока пополнило парк спецтехники девятью новыми машинами. Техника будет использоваться в условиях труднодоступной местности, бездорожья, ветровых нагрузок и высокого снежного покрова, характерных для различных районов Приморского края.

Среди поставленных транспортных средств — гусеничный снегоболотоход, способный преодолевать как горные перевалы, так и водные преграды, автомобиль с крано-манипуляторной установкой для высотных работ, крупнотоннажный тягач, полуприцепы (тралы) для перевозки дорожно-строительной техники, миниэкскаваторы.

Приобретение транспортных средств проводится ежегодно. На сегодня парк автомобильной и специальной техники Приморского предприятия МЭС Востока состоит из 124 единиц.