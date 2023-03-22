Новая начальная школа заработала в Казачьей бухте Севастополя

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Ученики сели за парты в новом корпусе образовательного центра «Казачья бухта» 21 марта.

Сегодня после торжественной линейки с выносом государственного флага ученики приступили к занятиям уже в новых классах.

С открытием нового корпуса, образовательный процесс теперь организован только в первую смену, во вторую смену больше никто здесь не учится.

В самой школе тоже будет большое количество вариантов для дополнительного образования, секций. Сейчас школа заключает соглашение с Малой академией наук, здесь будет специализированное отделение шахматной школы. Есть два спортивных зала, хореографический зал, библиотека, актовый зал большой, в котором сможет и театральная студия разместиться.

В новой школе учатся 1050 человек — это первые, вторые и третьи классы. С открытием здания удалось разделить начальную и старшую школы.

«Мы открываем третий корпус школы для малышей, за пять лет детей в школе стало 2200 человек и назрел вопрос создать пространство образовательное для малышей, для детей начальной школы. Здесь все создано для наших детей первых-четвертых классов. Им здесь удобно и комфортно, а во дворе школы даже детские площадки есть. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами у нас есть и интерактивное оборудование, современное демонстрационное оборудование, медицинский блок, пищеблок и самое главное — у нас замечательный педагогический коллектив», — отметила директор ГБУ Образовательный центр «Бухта Казачья» Татьяна Донцова.

Новый образовательный центр будет носить имя 810-й гвардейской бригады морской пехоты.

Справочно:

С 2014 года в Севастополе построено 6 школ. За 9 лет выросло число школьников. Теперь их 53 687 человек, а в 2014-ом было всего 37 тысяч школьников.

По программе капитальных ремонтов школ, которая реализуется с прошлого года, в Севастополе за 5 лет планируется отремонтировать 71 здание в 40 школах.

В прошлом году капитально отремонтировали 9 объектов в 6 школах. В этом году ремонт и оснащение новым оборудованием будет еще на 9 объектах.

© sev.gov.ru

© sev.gov.ru