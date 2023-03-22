Навигация в особых условиях: ружье против дронов и летающий роутер

В Москве на ВДНХ в павильоне «Космос» проводят выставку «Навигация и связь в особых условиях». Разработчики представляют цифровые и сотовые радиостанции, самонаводящиеся антенны, датчики, микросхемы и системы навигационного назначения. Так, оказывается, квадрокоптеры можно не только запускать, но и сбивать. Дронобойное ружье лучом «отстреливает» беспилотники с расстояния в 1 километр 300 метров. Электромагнитный сигнал ослепляет летательный аппарат и ограничивает его управление. В этом случае коптер или зависает, или вынужден садиться на землю.

Серафим Алферов, представитель радиозавода «Комбат датакам»: «Очевидно, что ружье китайское. А за китайцами все нужно доделывать. Идеи у них хорошие, а воплощение страдает. Мы пропаиваем платы, ставим активное охлаждение. В результате получается качественное изделие. В мирных условиях можно использовать на охраняемых объектах, в нефтегазовой отрасли, на правительственных объектах. Чтобы никто не смог залететь и рассмотреть то, что не положено».

Еще одна отечественная разработка, так называемый, летающий роутер. Этот дрон поднимается на высоту в 100 метров и раздает сигнал GSM в радиусе до 100 километров. В воздухе аппарат может зависать неограниченное время, так как он связан кабелем с источником питания, который находится на земле. Этот квадрокоптер обеспечивает стабильный сигнал GSM в районах, где нет покрытия сотовой связи.

Артем Панфилов, специалист по информационной безопасности компании «Беспилотные системы»: «Дрон раздает сигнал и принимает его от других вышек. В итоге увеличивает радиус покрытия сотовой связи в труднодоступных районах, где нет инфраструктуры».

А вот решение компании «МОНТРАНС» позволяет вести спутниковый мониторинг транспорта в зонах, где отсутствует сотовая связь. Например, на нефтедобывающих месторождениях нет сигнала GSM. Топливозаправщик, оборудованный контроллером с Wi-Fi, приезжает на место добычи 1 раз в сутки. По прибытию аппарат автоматически считывает информацию со всех терминалов, установленных на транспортных средствах. А когда топливозаправщик возвращается в зону покрытия сотовой связи, контроллер передает собранные данные на сервер компании. Это решение позволяет контролировать удаленную работу техники, снизить издержки и значительно повысить эффективность компании.

Дмитрий Журавлев, управляющий партнер ГК «МОНТРАНС»: «Сегодня мы наблюдаем активный интерес стран СНГ и ближнего зарубежья к нашим технологиям, которые мы предлагаем в нашей стране. То давление и те изменения, которые испытывает Россия, дают нам понять, что отечественная экономика выстояла, технологии востребованы и помогают развиваться в текущих реалиях».

Один из вопросов выставки: спутниковые системы и технологии связи нового поколения для создания единого информационного пространства России. Автомобили, люди, беспилотники, инструменты учета, контроля и дорожного регулирования должны в ближайшие годы стать элементами единой транспортной экосистемы страны.

Василий Елистратов, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны РФ: «Технологии у нас развиты достаточно хорошо. Это не только мониторинг и контроль транспорта. Это и управление всей дорожной сети, и контроль дорожного полотна. Даже с учетом внешних ограничений мы на нашей элементной базе можем эффективно решать задачи, которые есть в транспортной сфере».