ММК внедрил автоматизированную систему проверки листового проката

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На участке листоотделки стана 5000 происходит сканирование движущегося проката, результаты поступают на сервер со специализированным программным обеспечением. Система анализирует изображение с камер машинного зрения и проводит автоматическую проверку геометрии листа, распознает, классифицирует и составляет 3D карту дефектов поверхности проката. Одновременно выявляются соответствия или несоответствия заданным параметрам качества продукции для конкретного потребителя.

Внедрив новое цифровое решение, мы снизили человеческий фактор при контроле качества продукции, рассказал руководитель проекта, заместитель начальника производства толстого листа по качеству Владимир Молгачев.

«Производительность линии резки может достигать до 80 листов в час, поэтому не исключена ошибка специалиста в измерении геометрии и идентификации дефектов поверхности. Система на базе технологии машинного зрения делает это быстрее и точнее».

По словам Владимира Молгачева, система значительно снижает риски получения несоответствующей нужным стандартам продукции и брака, позволяет исключить претензии клиентов по дефектам геометрии и поверхности листа.

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