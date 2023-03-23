В посёлке Чехово Багратионовского района Калининградской области открылся детский сад

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Детский сад открылся всего неделю назад. Пока он принял три группы: младшую, среднюю и подготовительную. В перспективе в это учреждение будут ходить 120 ребят не только из Чехово, но и ближайших посёлков.

В малышовой группе занятие по развитию памяти, моторики и логики. Ребята собирают яркие конструкции.

Такие игры помогают в развитии творческих способностей для полноценного перехода на взрослый уровень образования.

Почти научная лаборатория в арсенале экспериментаторов старшей группы. С помощью микроскопов и других оптических приборов ребята познают мир.

В учреждении работает несколько групп дополнительного образования. В театральной студии ребята разучивают пьесу.

Рядом просторный спортивный зал, где можно побегать, попрыгать, полазать. То, что нужно для полноценного физического развития.

Новое здание детского сада построено рядом со старым. Их даже нельзя сравнивать ни по площади, ни по насыщенности оборудования, ни количеству мест. Современный корпус предлагает 5 групп, начиная с младенческого возраста и заканчивая дошкольным. Впрочем, Чеховский детский сад не единственное дошкольное учреждение, которое открылось в этом году.

Что касается детского сада в Чехово, он готов принимать малышей не только своего посёлка, но из ближайших населённых пунктов Багратионовского, Правдинского и Гурьевского районов.

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

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