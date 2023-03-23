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Электроника, электротехника и приборы

Пищевое исполнение электромагнитного расходомера NovaMAG

Благодаря новому гигиеническому исполнению, электромагнитные расходомеры NovaMAG могут применяться на пищевых производствах. Приборы удовлетворяют всем санитарным требованиям.

Проточная часть расходомера пищевого исполнения полностью изготавливается из нержавеющей стали с присоединениями по стандарту DIN 11851 «Молочная гайка» или Tri-Clamp, что позволяет использовать прибор на большинстве пищевых производств. Футеровка выполняется из материалов PTFE или PFA, в комплекте с электродами из нержавеющей стали, Хастеллоя, Платины, Tитана или Тантала.

Прибор обладает высокой точностью и стабильностью измерений.

Имеет встроенную функцию самоочистки электродов для предотвращения нарастания отложений, способных повлиять на точность измерений. Доступна опция выходного сигнала с интерфейсом HART. Выпускается в компактном и раздельном исполнении. Для расходомера доступна опция имитационной «беспроливной» поверки.

 © piezus.ru
Источник: https://piezus.ru/blog/pischevoe-is...ektromagnitnogo-rashodomera-novamag

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пищевой электромагнитный расходомер, электромагнитный расходомер в гигиеническом исполнении
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    23.03.2319:19:41

    Вы бы написали кто делает, где.

    Как-то к латинице всегда подспудное подозрение возникает.

    #1260321
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