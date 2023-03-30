На астраханский верфи ОСК началась резка металла для первого контейнеровоза

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На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) приступили к резке металла для закладной секции головного сухогруза-контейнеровоза проекта 00108.

Контракт на строительство четырех судов данной серии подписан ЮЦСС в декабре прошлого года. Закладка головного судна запланирована на май. Срок поставки всех контейнеровозов — 2025 год.

Проект 00108 разработан конструкторским бюро «Вымпел» (входит в ОСК). Это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза типа «река-море», который может перевозить такое количество контейнеров международного стандарта (531 шт.), в том числе рефрижераторные контейнеры.

Важным преимуществом судна является его универсальность. Кроме контейнеров оно может перевозить в 2 трюмах любые виды сухих грузов, в том числе зерно, лес и пиломатериалы, генеральные грузы. Судно имеет большую вместимость по негабаритным грузам.

Основные технические характеристики:

наибольшая длина судна — 141 м, ширина — 16,9 м,

высота борта — 6,3 м.

Объем грузовых трюмов составляет 12 тыс. куб. м,

дедвейт в море — 9200 т (при осадке 5,3 м),

в реке 5000 т (при осадке 3,6 м),

скорость — 10 узлов.