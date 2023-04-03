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Новое гигиеническое исполнение датчиков давления APZ 3420 m, APZ 3420 s, APZ 3410

Разработаны новые резьбовые гигиенические механические присоединения для датчиков APZ 3420 m / APZ 3420 s / APZ 3410. В этих моделях доступны к заказу:

-Присоединение с керамическим сенсором и торцевым уплотнением (аналог Aceptoflex Vario).

-Присоединение с керамическим сенсором или кремниевым сенсором со стальной мембраной с уплотнением на конус

-Присоединение с торцевой стальной мембраной с периферийным уплотнением.

Новые присоединения разработаны для применения на предприятиях, работающих по строгим гигиеническими стандартам. Применение датчиков давления с обычными механическими присоединениями может привести к образованию застойных зон с последующим образованием бактерий. Датчики давления APZ 3420 m, APZ 3420 s, APZ 3410 применяются при производстве молока, мороженого, йогуртов и других пищевых продуктов, в том числе там, где используется CIP и SIP мойки.

 © piezus.ru
Источник: https://piezus.ru/blog/novoe-gigien...leniya-apz-3420m-apz-3420s-apz-3410

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