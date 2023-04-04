На шахте «Антоновская» Новой Горной УК запущено газовое оборудование российского производства.

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На шахте «Антоновская» Новой Горной Управляющей Компании принята в эксплуатацию газоотсасывающая установка УВЦГ-15. В ее строительство компания инвестировала около 100 млн руб.

Строительство газоотсасывающей установки проведено в рамках реализации инвестиционного проекта по отработке лавы 26-64 с запасами угля марки «Ж» 410 тыс. т. Всего за время эксплуатации данной установки на «Антоновской» планируют добыть 7 млн. т угля.

Появление дополнительного оборудования обусловлено возросшей нагрузкой на сеть газоотсасывающего трубопровода в связи с развитием горных работ. В соответствии с правилами безопасности все вентиляторы должны быть одного типа равной подачи. Одновременная работа двух вентиляторов обеспечит надёжное газоуправление на выемочных участках шахты. Высокопроизводительная установка УВЦГ-15 способна обеспечивать воздухообмен от 1200 до 3600 м3/мин.

Все процессы в новой газоотсасывающей установке автоматизированы. Комплект электрооборудования искрозащищен и соответствует всем современным требованиям безопасности. Трубопровод оснащен огнепреградителями кассетного типа, специально спроектированными для работы с метановоздушной смесью. Подобными огнепреградителями в декабре 2022 года начали оснащать все модульные дегазационные установки на шахтах Новой Горной УК.