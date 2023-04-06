Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Удивительный процесс сборки оборудования для зоны открытой окраски

Это уникальное оборудование. Не имеющее аналогов в мире. Произведённое в России.

©Видео с youtube.com

Дальнобойные ламинарные сопла являются важнейшей частью зоны открытой окраски. Благодаря их внутренней конструкции достигается высокая дальнобойность с сохранением ламинарности потока в зоне работы маляра. Они располагаются в надферменном пространстве. Благодаря этому они не препятствуют работе мостового крана.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aTbJXdc5VPM

окраска конструкций, производство оборудования
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,