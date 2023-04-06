Удивительный процесс сборки оборудования для зоны открытой окраски

Это уникальное оборудование. Не имеющее аналогов в мире. Произведённое в России.

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Дальнобойные ламинарные сопла являются важнейшей частью зоны открытой окраски. Благодаря их внутренней конструкции достигается высокая дальнобойность с сохранением ламинарности потока в зоне работы маляра. Они располагаются в надферменном пространстве. Благодаря этому они не препятствуют работе мостового крана.