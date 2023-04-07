В Ломоносовском районе Ленинградской области за неделю открылось три детских сада

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В Малом Карлино, Новоселье и Аннино в Ломоносовском районе Ленобласти за прошедшую неделю открылись обновленные и новые детские сады.

Новые объекты ввели в эксплуатацию в Малом Карлино и Новоселье. В Аннино детский сад открыли после капитального ремонта. В здании заменили кровлю, отремонтировали коридоры, спальни и групповые помещения. В саду также заменили ограждения, обновили инженерные сети, отопление, водоснабжение и водоотведение. Дополнительно специалисты отремонтировали сети пожарной сигнализации и ливневой канализации.

© 47channel.ru

© 47channel.ru

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