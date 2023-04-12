В Калининграде появился новый футбольный манеж

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Футбольный манеж возведен на одном из старейших стадионов города «Пионер» для учеников спортивной школы № 5 по футболу. В 2019 году Российский Футбольный Союз присвоил школе статус детского футбольного центра. Правительство области и администрация Калининграда планомерно адаптируют тренировочные площадки стадиона к современным требованиям развития этого вида спорта. В их числе: установка комплекта оборудования для занятий воркаутом, укладка искусственного газона футбольного поля, устройство наружного освещения и ограждение территории, установка футбольного манежа. На покупку и установку манежа из резервного фонда правительства было выделено более 21 млн рублей, не считая средств городского бюджета.

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