В Петербурге спущен на воду новый минный тральщик

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Торжественная церемония спуска на воду корабля, получившего имя прославленного контр-адмирала Льва Чернавина, прошла на Средне-Невском судостроительном заводе.

Это уже восьмой минный тральщик нового поколения, построенный по проекту 12700 «Александрит». «Лев Чернавин» был заложен 24 июля 2020 года и по разработке Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Тральщики могут обнаруживать мины как в воде морских акваторий, так и в грунте. Они оснащены разными видами тралов, а также телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами.

По информации пресс-центра судостроительного завода, корабли этого проекта имеют самый большой в мире корпус из легкого и прочного монолитного стеклопластика и по массе значительно меньше, чем металлические. Однако при этом обладают существенно большой прочностью. Кораблям, выполненным из композитных материалов, не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен.

Проект был разработан для ВМФ России Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз».

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Корабли проекта 12700, водоизмещением порядка 890 тонн, имеют длину 62 метра, ширину 10 метров, а экипаж насчитывает 44 члена экипажа. На кораблях этой серии установлены 2 звездообразных 42-цилиндровых отечественных дизельных двигателя линейки М503Б-1 мощностью по 2500 л.с. каждый.

Тральщики проекта 12700 относятся к новому поколению кораблей противоминной обороны и предназначены для поиска, траления и уничтожения мин в прибрежных районах, ближней морской зоне при помощи тралов, а также телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов.

На корабле продолжатся достроечные работы и швартовые испытания. Передача корабля Военно-морскому флоту ожидается в конце 2023 г.

Биография Льва Давидовича Чернавина тесно связана с Ленинградом — Санкт‑Петербургом. В 1942 году, в возрасте 14 лет, он стал юнгой Балтийского флота, а после войны закончил Ленинградское военно-морское подготовительное училище. В течение многих лет командовал подводными лодками и соединениями подводных лодок Северного флота. В 1979 году он был назначен начальником факультета командиров кораблей Высших ордена Ленина специальных классов офицерского состава ВМФ.

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