В Петербурге спущен на воду новый минный тральщик
Торжественная церемония спуска на воду корабля, получившего имя прославленного контр-адмирала Льва Чернавина, прошла на Средне-Невском судостроительном заводе.
Это уже восьмой минный тральщик нового поколения, построенный по проекту 12700 «Александрит». «Лев Чернавин» был заложен 24 июля 2020 года и по разработке Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Тральщики могут обнаруживать мины как в воде морских акваторий, так и в грунте. Они оснащены разными видами тралов, а также телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами.
По информации пресс-центра судостроительного завода, корабли этого проекта имеют самый большой в мире корпус из легкого и прочного монолитного стеклопластика и по массе значительно меньше, чем металлические. Однако при этом обладают существенно большой прочностью. Кораблям, выполненным из композитных материалов, не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен.
Проект был разработан для ВМФ России Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз».
Корабли проекта 12700, водоизмещением порядка 890 тонн, имеют длину 62 метра, ширину 10 метров, а экипаж насчитывает 44 члена экипажа. На кораблях этой серии установлены 2 звездообразных 42-цилиндровых отечественных дизельных двигателя линейки М503Б-1 мощностью по 2500 л.с. каждый.
Тральщики проекта 12700 относятся к новому поколению кораблей противоминной обороны и предназначены для поиска, траления и уничтожения мин в прибрежных районах, ближней морской зоне при помощи тралов, а также телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов.
На корабле продолжатся достроечные работы и швартовые испытания. Передача корабля Военно-морскому флоту ожидается в конце 2023 г.
Биография Льва Давидовича Чернавина тесно связана с Ленинградом — Санкт‑Петербургом. В 1942 году, в возрасте 14 лет, он стал юнгой Балтийского флота, а после войны закончил Ленинградское военно-морское подготовительное училище. В течение многих лет командовал подводными лодками и соединениями подводных лодок Северного флота. В 1979 году он был назначен начальником факультета командиров кораблей Высших ордена Ленина специальных классов офицерского состава ВМФ.
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