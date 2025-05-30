На СНСЗ спустили на воду катамаран «Форт Обручев» проекта 04580

На Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) состоялась торжественная церемония спуска на воду скоростного пассажирского катамарана «Форт Обручев» проекта 04580 «Котлин».

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Скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев» — это пятое судно серии из шести скоростных пассажирских катамаранов проекта 04580 «Котлин», строящееся для компании «Нева Тревел». Он будет курсировать на водном маршруте, соединяющем центр Санкт-Петербурга с музейно-историческим парком «Остров фортов» и выйдет в первый рейс в навигации этого года.

По словам разработчиков, уникальность катамарана заключается в совмещении качеств речного судна с низким волнообразованием и прибрежного судна с повышенными мореходными качествами. При проектировании учтены особенности эксплуатации в условиях акватории Санкт-Петербурга и выхода в Финский залив. Катамараны проекта 04580 смогут проходить под сводами петербургских мостов, обладают высокими скоростными и мореходными качествами. Строительство судов ведется под надзором Российского морского регистра судоходства.

Катамаран создан для курсирования на водном маршруте, соединяющем центр Санкт-Петербурга с музейно-историческим парком «Остров фортов». «Форт Обручев» — пятое судно серии из 6 катамаранов проекта 04580 «Котлин» — было заложено в 2023 году. В свой первый рейс судно отправится уже этим летом.

Создание отечественных судов проектов «Котлин» лежит в русле исполнения сразу трех поручений Президента РФ: о комплексном развитии территории Кронштадта; о реализации государственной программы по обновлению пассажирского флота и о импортозамещении.

Проект пассажирского катамарана 04580 «Котлин» спроектирован петербургским проектно-конструкторским бюро «Форсс Технологии» по заказу и при активном участии ООО «Нева Тревел». При проектировании учтен опыт работы судоходной компании и особенности эксплуатации в условиях акватории Санкт-Петербурга и выхода в Финский залив. Катамараны, построенные на Средне-Невском судостроительном заводе, смогут проходить под сводами петербургских мостов, обладают высокими скоростными и мореходными качествами. Строительство судов ведется под надзором Российского морского регистра судоходства.

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