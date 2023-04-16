Сверхлёгкие стеклянные бутылки первым в стране начал выпускать завод в Новосибирске

© nsknews.info

Сверхлёгкие бутылки начал выпускать новосибирский завод «Сибстекло». Тара на 30 граммов легче своих «конкурентов». Производство суперлегких стеклянных бутылок — первое, а значит единственное в России.

Конструктивные решения для сверхлегкой тары специалисты завода разработали в сотрудничестве с компанией-заказчиком. Объём бутылки сохранили согласно ГОСТа. Это позволило производителю напитка снизить выбросы углекислого газа в цепочке поставок. А на стекольном заводе за счет уменьшения веса бутылки значительно увеличили выпуск продукции.

«Из одной тонны стекломассы раньше мы выпускали 3 700 бутылок, теперь ─ 4 300″, ─ пояснил генеральный директор ООО „Сибирское стекло“ Антон Мор.Теперь в грузовик войдет больше бутылок, сократится количество рейсов, а это, кроме экономической выгоды, уменьшает количество автомобильных выхлопов в атмосферу.

Используют на заводе и вторсырье. Температура плавления стекольных отходов ниже, чем минеральных компонентов, а значит энергопотребление сокращается, вслед за ним ─ и нагрузка на окружающую среду. Кроме того, одна тонна отходов стекла замещает более тонны полезных ископаемых.""Сибирское стекло» использует 35-40% отходов вторичного стекла. В планах на ближайшие два года ─ увеличить до 70-80%", ─ сообщил директор компании «Чистая страна» Александр Мартынов.Для обработки стекла ввели в эксплуатацию специальный комплекс. Отходы очищают от металлов и этикеток и переплавляют в печи. Для экономии лесных ресурсов завод покупает и ремонтирует использованные поддоны. Также на предприятии задумываются об их производстве из отходов пластика. Это еще один этап большой экологической программы завода.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/QY_iXjMnhyk