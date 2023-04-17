В Московском городском округе Красногорск свои двери открыл детский сад «Зеленая планета»

© minzhil.mosreg.ru

В жилом комплексе «Отрада» в городском округе Красногорск свои двери открыл детский сад «Зеленая планета» для 200 малышей. Важный для жителей района объект социальной инфраструктуры возведен ООО СЗ «Отрада Девелопмент» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано Министерством жилищной политики Московской области.

Дошкольное учреждение рассчитано на 10 групп малышей, в том числе раннего развития. На площади в 4,7 тысячи кв. метров разместили комфортные групповые и спальные помещения, административный блок, музыкальный и физкультурный залы, кабинет дополнительного образования, пищеблок и медкабинет.

Территория детского сада озеленена и благоустроена: на ней высажены кустарники, разбиты газоны и цветники. Предусмотрены безопасные игровые площадки с беседками для подвижных игр и прогулок, а также спортплощадка. Для маленьких ученых оборудована метеоплощадка для изучения погодных явлений.

© minzhil.mosreg.ru

© minzhil.mosreg.ru

https://krasnog...e-otradnoe.html

https://mosreg...._medium=desktop