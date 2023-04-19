В Симферополе открыли Дворец водных видов спорта

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Новый спортивный объект олимпийского уровня подготовки открылся в Симферополе к девятой годовщине «Крымской весны». Дворец водных видов спорта стал подарком крымчанам и стартовой площадкой для новых достижений.

Почти 19 тысяч квадратных метров строения, три бассейна, включая 50-метровый — олимпийский, залы для занятий фитнесом, сауны, два массажных кабинета, медицинский центр, раздевалки, кафе, вся сопутствующая инфраструктура. А еще большая парковка, автономная котельная для подогрева воды и отопления помещений, трансформаторная подстанция — это только видимая часть комплекса, потому что его сердце находится под чашами бассейнов.

На строительство Дворца водных видов спорта ушло 1,431 млрд рублей.

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«Отбор детей старше 7 лет в секции проводят наши тренера. На сегодня у нас 12 тренеров работают. Тренировки проходят каждый день кроме воскресенья. Если ребёнок хочет заниматься просто для здоровья мы планируем сделать коммерческие абонементы. Мы планируем сделать доступную, гибкую систему по стоимости посещения. Также будет выделено коммерческое время плавания для взрослых. В приоритете у нас дети, которые будут заниматься в спортшколе, а в свободное время заниматься будут все желающие», — рассказал директор Спортивной школы водных видов спорта Сергей Боговаров.

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Двухэтажное здание комплекса в плане представляет собой прямоугольник с закругленными углами. Внешние габаритные размеры составляют 84×108 метров, высота 14 метров, имеет три основных входа. Главный вход предназначен для зрителей на периоды проведения соревнований и занимающихся. Отдельные входы предусмотрены для спортсменов, участвующих в соревнованиях, а также для административного и инженерно-технического персонала, судей и работников пресс-центра. Площадь территории составляет 2,29 га. Общая площадь здания — 18 748 м2.

В составе комплекса 3 плавательных бассейна:

спортивный бассейн для проведения всероссийских и международных соревнований по спортивному плаванию, синхронному плаванию и водному поло (по регламентам FINA) с размером ванны 52,0×25,0 м (10 дорожек), переменной глубиной 2,0-2,5-3,0 метра. Пропускная способность — 1920 человек в день;



физкультурно-оздоровительный бассейн для взрослых с размером ванны 25,0×16,5 м (8 дорожек), переменной глубиной 1,2-2,0-2,5 метров. Пропускная способность — 1024 человек в день;



детский бассейн с размером ванны 10,0×6,0 метров, переменной глубиной 0,6-0,85 метров. Пропускная способность — 320 человека в день.



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Дворец водных видов спорта предназначен для проведения соревнований высокого уровня, соответствует требованиям WADA в части возможности осуществления допинг-контроль спортсменов.

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Для проведения разминки и тренировочных занятий по специальной и общей подготовке спортсменов предусмотрен зал для сухого плавания.

Зал силовой подготовки (тренажерный зал ОФП) предназначен для занятий спортсменов на тренажерах. В комплексе имеется 2-х финские сауны сухого жара и два массажных кабинета.

© rg.ru

© rg.ru

© rg.ru

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