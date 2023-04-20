В микрорайоне Новое Пушкино открыт новый детский сад

© pushkino.mosreg.ru

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 210 мест, в нем организовано восемь групп для детей от 3 до 7 лет и одна — для раннего возраста с 2 до 3 лет. В светлых уютных помещениях расположены музыкальный и физкультурный залы; пищевой и медицинский блоки, кабинеты психолога и других служб. На новое здание получены санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия.

Гостей встречала директор МБОУ г. Пушкино «СОШ № 11» Ольга Шаповалова. Дети подготовили небольшой концерт, в стихах, песнях и танцах они показали свои таланты, которые будут развиваться уже в стенах этого учреждения.

Гости осмотрели помещения средней группы и уголок ПДД, пообщались с родителями, посетили спортивный зал, где шли занятия по тхэквондо.

Педагогическая деятельность в новом детском саду будет организована по программе дошкольного образования «От рождения до школы».

Построил новый объект ООО «Специализированный застройщик «ФЛАГМАН», представитель крупной инвестиционно-девелоперской компании «Инград», которая за десять лет возвела в Пушкино большой жилой комплекс вместе с объектами социальной инфраструктуры.

© pushkino.mosreg.ru

© pushkino.mosreg.ru

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