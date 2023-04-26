На Тихорецкую состав отправится… Модернизация станции завершена

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26 апреля дан старт движению поездов на обновлённой узловой станции Тихорецкая на Северо-Кавказской дороге.

Благодаря реконструкции, которая велась с 2016 года и завершилась на 18 месяцев раньше запланированного срока, пропускная способность станции выросла более чем вдвое — с 40 до 101 пары грузовых поездов в сутки, дополнительный объём грузоперевозок оценивается примерно в 8 млн тонн в год.

Модернизация станции потребовала 10,7 млрд рублей.

Тихорецкая — крупнейший узел на пути поездов к портам Азово-Черноморского бассейна и транспортному коридору Север — Юг. Обновление станции, расположенной на пересечении линий Волгоград — Краснодар и Ростов-на-Дону — Минеральные Воды, предусмотрено федеральным проектом «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна».

Цель реконструкции — снять инфраструктурные ограничения станции, обеспечить возможность приёма и отправки грузовых вагонов по новым путям, ликвидировать взаимные пересечения поездных и маневровых маршрутов, разгрузить стрелочные горловины, вывести транзитный грузовой поездопоток из парков станции. Из-за большого грузооборота строительство велось без остановки работы станции.

«Станция Тихорецкая, основанная почти 150 лет назад, переживает второе рождение, — сообщил руководитель РЖД на открытии обновлённой станции. — Реконструкция станции по срокам и организации работ войдёт яркой страницей в историю модернизации инфраструктуры. Помимо того что работы здесь шли, что называется, под колесом — без остановки движения, управленческие и производственные процессы были оптимизированы по всем направляющим. Особенно хочу подчеркнуть, что вместе с привычными заметными элементами инфраструктуры — обновлёнными станционными путями, искусственными сооружениями, стрелочными переводами — внедрена новая цифровая система станционного управления. К ней фактически в одно „окно“ подключили 224 стрелочных перевода, что практически на порядок превышает привычную практику. Работы в таком масштабе ранее не выполнялись. С завершением реконструкции появилась возможность гибкого управления поездопотоками и их оперативного перераспределения в направлениях центра России, Азово-Черноморского бассейна, Урала, Сибири и транспортного коридора Север — Юг».

Станция Тихорецкая позволит кратно увеличить интенсивность доставки грузов в морские порты Тамани и Новороссийска. Исчезло ещё одно так называемое узкое горлышко, которое мешало наращивать поток грузов. Появилась современная станция с высокой пропускной способностью".

После того как было дано разрешение открыть движение, из парка «С» в парк «К» станции Тихорецкая отправился поезд № 2831.

Реконструкция Тихорецкой велась в три этапа. В 2021 году было завершено обновление парков «С» и «К», подходы к станции с перегонов Порошинская — Тихорецкая и Газырь — Тихорецкая стали двухпутными. В ходе реализации второго этапа в 2022 году было выполнено примыкание соединительного пути между парками «А» и «К», организовано двухпутное движение между парками «С и «К». В этом году построены два транзитных пути между парками «А» и «Б».

Кроме того, на станции появился новый пост электроцентрализации (ЭЦ) в парке «С», капитально отремонтирован существующий пост ЭЦ в парке «А», смонтирован новый транспортабельный модуль электрической централизации ЭЦ-ТМ в парке «К», введены в эксплуатацию новые микропроцессорные устройства ЭЦ, возведён железнодорожный путепровод длиной 34,2 м. В итоге обеспечена возможность организации движения поездов по двум новым транзитным путям станции Тихорецкая с разделением потоков направления Ростов-на-Дону — Минеральные Воды, преимущественно пассажирского, от грузового Максим Горький — разъезд 9-й км.

«Новые возможности инфраструктуры позволят выстраивать оптимальные схемы движения поездов на полигоне СКЖД. Учитывая, что при оснащении станции использовались преимущественно продукция российских производителей и отечественные комплектующие, мы сделали ещё один шаг в сторону достижения технологического суверенитета. Это обеспечит безопасность и надёжность эксплуатационного процесса», — подчеркнул начальник СКЖД Сергей Задорин.

Всего за время реконструкции было отсыпано 389 тыс. куб. м земляного полотна, уложено 26,7 км пути и 110 комплектов стрелочных переводов, установлено 949 опор контактной сети и 63 жёстких поперечины, смонтировано 62,3 км контактной сети.

Основная цель федерального проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна», который реализуется на СКЖД с 2007 года, — увеличение провозной способности участков инфраструктуры в направлении портов до 152 млн тонн по итогам 2030 года. Уже построено около 623 км вторых путей, в том числе двухпутный электрифицированный обход Краснодарского узла протяжённостью 64 км, электрифицировано 125 км линии на участках разъезд 9-й км — Анапа и Юровский — Вышестеблиевская.

В 2023 году планируется, в частности, завершить строительство 31 обводного пути по станции Крымская для пропуска транзитных поездов на направлении Краснодар — Вышестеблиевская, основные работы по реконструкции станции Ея на участке Сальск — Тихорецкая с обустройством двухпутной горловины в направлении перегона Ея — Ровное.