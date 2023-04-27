В Майкопе Республики Адыгея открылась новая поликлиника

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26 апреля в микрорайоне Восход республиканской столицы состоялось открытие новой поликлиники для взрослых.

Новое четырехэтажное здание медучреждения площадью около 4 тыс. кв. м располагается в одном из густонаселенных микрорайонов города. Оно заменило несколько подразделений, которые размещались в приспособленных помещениях. На возведение новой поликлиники в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» было направлено 240 млн рублей и 54 млн рублей по ИБК — на закупку медицинского оборудования.

Здесь размещены кабинеты не только терапевтов, но и узких специалистов. Также предусмотрено проведение диагностических, рентгеновских, функциональных, ультразвуковых и других исследований.

Как проинформировала главный врач Майкопской городской поликлиники Оксана Емтыль, новое поликлиническое отделение уже начало приём пациентов. Оно рассчитано на 500 посещений в смену с охватом 36 тысяч населения, что снизит время ожидания и повысит качество оказываемых услуг. Для этого поликлиническое подразделение обустроено в соответствии со всеми современными стандартами и принципами «бережливых технологий».

© www.adygheya.ru

© www.adygheya.ru

© www.adygheya.ru

© www.adygheya.ru

© www.adygheya.ru