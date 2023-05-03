В Калининградской области построен новый детский сад

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В поселке Васильково Калининградской области построили новый детский сад на 225 мест.

В дошкольном учреждении предусмотрено десять групп: пять — для малышей от 1,5 до 3 лет на 105 мест, младшая, средняя и старшая группы, а также две — для детей подготовительного возраста.

В здании оборудованы медицинский и пищевой блоки, музыкальный и спортивный залы, методический кабинет. На территории смонтированы спортивная площадка со специальным современным покрытием для детей старшего дошкольного возраста, оснащенная физкультурным оборудованием, современная интерактивная площадка «Метеостанция» для всестороннего развития детей. Прогулочные площадки имеют резиновое покрытие и оснащены антивандальными современными игровыми комплексами, верандами. В рамках безопасного пребывания детей установлена внешняя и внутренняя системы видеонаблюдения, которая будет подключена к АПК «Безопасный город».