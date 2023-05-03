В Новосибирске открыли школу в «европейском береге»

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В Новосибирске состоялось открытие новой средней образовательной школы № 220, построенной по принципиально новому проекту в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Школа рассчитана на 825 учащихся. Сегодня она приняла первых учеников — первоклассников и учащихся вторых классов.

Новая четырёхэтажная школа с атриумом в Октябрьском районе Новосибирска, в микрорайоне «Европейский берег», создана по нетиповому проекту, разработанному с учетом современных требований образовательного процесса.

Проект нестандартный, нетиповой. Здесь много открытых пространств, отдельный атриум, лофт-зоны, где будут общаться дети, а также проводиться воспитательные мероприятия.

Правительство региона реализует в этом году масштабную программу школьного строительства. Школа № 220 — первая из 10 школ, которые в 2023 году планируется сдать в Новосибирске, еще 4 школы построят в районах области.

Сегодня в школе № 220 начали обучение 7 первых классов, 5 вторых классов. Ребята перешли сюда вместе с учителями из соседних школ. В течение лета здесь будут проводится профильные смены, а с 1 сентября учреждение заработает на полную мощность. Ввод объекта образования разгрузит соседние школы.

Образовательное пространство организовано нестандартно. В учебном заведении предусмотрен отдельный блок для начальной школы, специальные кабинеты-лаборатории, вместительная столовая на 413 мест, учебные кабинеты, спальня-игровая, кабинеты индивидуальных занятий, кабинет дополнительного образования, малый и большой спортивные залы со скалодромом, лаборантские, библиотека с книгохранилищем, мастерские. Помещения имеют возможность трансформироваться в зависимости от поставленных задач. Оснащение кабинетов современным оборудованием и мебелью произведено согласно всем современным требованиям и стандартам. В учебном заведении есть собственный мобильный планетарий и сити-ферма для выращивания растений.

Вместо традиционного актового зала в школе запроектирован атриум. Он устроен как многофункциональное, гибкое пространство с деревянной лестницей-трибуной для организации событий различного масштаба: лекций, концертов, театральных выступлений и отдыха между классами. Рядом находятся спортивные залы, зона рекреации, столовая, со столовая, музыкальный и хореографический классы.

Здесь имеется порядка 10 различных мастерских: мастерская изобразительного искусства с зоной гончарного искусства, музыкальный класс, мастерская для технического творчества и ИТ-полигон, многопрофильная мастерская современного домоводства, мастерская дизайна и художественного моделирования, проектный офис технологического кластера, экспериментаниум, лаборатория окружающего мира.

Ранее стало известно, что стоимость строительства школы в «Европейском береге» достигла 1,2 миллиарда рублей. Проект школы разработали по заказу «Брусники», над ним работали, в частности, архитекторы нидерландских бюро Svesmi (фасады и интерьеры) и Novascape (ландшафтный дизайн).

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© www.nso.ru

© www.nso.ru

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© www.nso.ru

© www.nso.ru

© www.nso.ru

© www.nso.ru

© www.nso.ru

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© www.nso.ru

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© www.nso.ru

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