Компания «Яндекс», ГК «Ланит» и Gigabyte завершили строительство завода серверов Рязани.

«Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньская Gigabyte завершили строительство завода по выпуску вычислительной техники в Рязани. Партнеры планируют запустить производство в этом году. «Яндекс» уже разработал линейку серверов OpenYard. Компания намерена внести оборудование в реестр Минпромторга, чтобы участвовать в госзакупках. После отладки мощностей оборудование OpenYard составит конкуренцию крупнейшему российскому производителю серверов Yadro и к 2024 году займет около 10% рынка, считают эксперты.

«Яндекс» запускает производство собственных серверов OpenYard в Рязани, рассказал «Ъ» директор «Промобита» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максим Копосов. По его словам, 13 апреля представители компании участвовали в конференции дистрибутора Treolan (входит в ГК «Ланит»), где была представлена линейка OpenYard, «в „Яндексе“ рассчитывают заявить оборудование в реестр Минпромторга, чтобы получить доступ к госзакупкам».

«Яндекс», «Ланит», ВТБ и тайваньский производитель электроники Gigabyte подписали договор о строительстве завода по производству серверов в Рязани в 2021 году (см. «Ъ» от 3 июня 2021 года). Из информации на сайте «Яндекса» следует, что компания ищет специалистов для работы в Рязани, в частности инженера-технолога радиоэлектроники. В самом «Яндексе» «Ъ» уточнили, что производство еще не запущено, а компания «никогда не являлась контролирующим лицом OpenYard».

По данным «СПАРК-Интерфакс», товарный знак OpenYard принадлежит ООО «Центр открытых разработок», которое на 50% принадлежит ООО «Яндекс» и еще на 50% — ООО «Ланит Венчурс». В 2022 году выручка ООО «Центр открытых разработок» составила 124 млн руб., чистый убыток — 23 млн руб. По информации с официального сайта OpenYard, производство серверов началось в 2021 году на азиатских мощностях, а открытие собственного предприятия запланировано на 2023 год.

По данным собеседника «Ъ» среди производителей электроники, на данный момент более половины продаж серверов в штуках в РФ приходится на иностранных производителей — Huawei, HP, Dell и др. Среди российских вендоров на первом месте, по его словам, Yadro (около 15%), на втором — «Аквариус» (10%), на третьем — Kraftway (7%).

В Минпромторге лишь отметили, что «Яндекс» как частная компания «может самостоятельно выбирать, чьими техническими решениями пользоваться».

«При подаче заявки на подтверждение производства мы проведем оценку соответствия заявленной продукции требованиям законодательства», — подчеркнули в министерстве. В ВТБ и Gigabyte не ответили «Ъ». В ГК «Ланит» и Yadro отказались от комментариев.

Крупнейшие мировые операторы IT-сервисов (Google, Amazone, Alibaba и др.) традиционно разрабатывают свое оборудование и микропроцессоры, контролируют их производство, чтобы эффективно управлять своей инфраструктурой и обеспечивать ее безопасность, отмечает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его мнению, основная мотивация «Яндекса» состоит в производстве оборудования для себя, а подача серверов в реестр Минпромторга имеет второстепенное значение.