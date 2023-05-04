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Служба скорой помощи в Видном Московской области получила отдельный современный корпус

 © avatars.mds.yandex.net

Долгое время станция скорой помощи в Видном занимала первый этаж дома — это приносило неудобства жильцам из-за звуков и шума служебных машин.

Теперь подстанция переехала в отдельный двухэтажный корпус. Внутри могут разместиться 10 бригад скорой помощи. Для комфорта сотрудников в новом корпусе обустроили комнаты отдыха водителей и бригад, кабинет психологической разгрузки, столовую.

Подстанцию построили на месте бывшего инфекционного корпуса больницы. В состав комплекса, помимо главного здания, входят гараж и стоянка для автомобилей. В одном из флигелей — помещения для обслуживания машин с мойкой и зоной ремонта.

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net
Источник: https://360tv.ru/news/mosobl/sluzhb...oschi-poluchila-sovremennyj-korpus/

Московская область, скорая помощь
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