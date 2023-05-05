«Калашников» начал поставки нового обмундирования

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ООО «Триада-ТКО» начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) в адрес Заказчика. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

ВКПО 3.0 — комплект обмундирования, разработанный компанией «Триада-ТКО» совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ.

В состав ВКПО 3.0 образца 2022 года входят: термобелье нательное флисовое (фуфайка, кальсоны) ТУ 858-6669-2022, кофта флисовая ТУ 858-6665-2022, костюм демисезонный (куртка, брюки) ТУ 858-6666-2022, костюм влаговетрозащитный (куртка, брюки) ТУ 858-6667-2022, костюм утепленный (куртка, брюки) ТУ 858-6664-2022, костюм летний (куртка, брюки, рубашка боевая) ТУ 858-6668-2022, фуражка летняя ТУ 858-6662-2022, шапка демисезонная (утепленная) ТУ 858-6661-2022, шарф зимний ТУ 858-6663-2022.

Новое поколение ВКПО обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами. Комплект исполнен в новой расцветке.