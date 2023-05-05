«Калашников» начал серийное производство титановых бронешлемов «Эльбрус-Т»

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АО «НИИ стали» начало серийное производство титановых бронешлемов «Эльбрус-Т». Данные изделия являются частью новой линейки титановых шлемов, адаптированных под уровень Бр2 нового российского ГОСТ Р 57560-2017. Имеющиеся производственные мощности и налаженные цепочки поставок позволят сократить цикл производства этого шлема до 3 месяцев.

Титановый шлем имеет ряд преимуществ перед полностью композиционными шлемами. Одно из них — более высокая стойкость к осколкам естественного дробления, имеющим острые режущие кромки (осколки ручных гранат, гранатометных выстрелов (ВОГ), мин, осколочно-фугасных снарядов).

Превосходит титановый шлем своих конкурентов и по эксплуатационным характеристикам. При этом по стоимостным параметрам титановый шлем «Эльбрус-Т» находится на уровне лучших композиционных шлемов уровня Бр2.Титановые шлемы всегда были визитной карточкой НИИ Стали. Модели «Алтын», 6Б6-3, «Рысь-Т» до сих пор эксплуатируются в силовых структурах России и республик бывшего СССР благодаря качеству и надежности.