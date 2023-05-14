В Краснодоне ЛНР открылся бассейн

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Спортивное сооружение было повреждено 10 лет назад и не работало.

Специалисты из Тюменской области отреставрировали чашу бассейна, отремонтировали раздевалку и душевые, обновили фасад здания.

На 6 дорожках бассейна в 25 м начались занятия детей.

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© avatars.dzeninfra.ru

https://vsluh.r...basseyn_394636/

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