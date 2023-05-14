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Спортивные объекты

В Краснодоне ЛНР открылся бассейн

 © lnr-news.ru

Спортивное сооружение было повреждено 10 лет назад и не работало.

Специалисты из Тюменской области отреставрировали чашу бассейна, отремонтировали раздевалку и душевые, обновили фасад здания.

На 6 дорожках бассейна в 25 м начались занятия детей.

 © avatars.dzeninfra.ru

 © avatars.dzeninfra.ru

https://vsluh.r...basseyn_394636/

https://dzen.ru...ferer=yandex.ru

Источник: https://lnr-news.ru/society/2023/05/12/182944.html

бассейн, ЛНР
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    14.05.2319:04:10

    Краснодон это «Молодая гвардия».

    Книжку прочитал в юности и до сих пор помню.

    #1262269
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