Мост у парка имени 1-го Мая в Луганске открылся для движения транспорта после капитального ремонта.

«Работы проведены капитального характера. Даже, скорее, это новое строительство. Как мы помним, год назад был полностью обрушен пешеходный проход, и данный мост был аварийным», — сказали в руководстве города.

Из-за невозможности восстановления было принято решение о полной реконструкции сооружения. Капитальный ремонт длился почти 9 месяцев, но мост был возведен практически заново: проведены демонтажные работы, установлены новые опоры и балки, уложено новое асфальтовое покрытие и оборудованы пешеходные зоны. Финансирование строительства осуществлялось за счет федерального бюджета, который выделил средства на восстановление этого сооружения и еще двух мостов в городе.

Мост получил имя города-побратима Нижнего Тагила.

После реконструкции сооружение имеет современный вид, ограждения для машин и пешеходов, освещение и разметку. Теперь его длина составляет 76 метров. Ширина с пешеходной зоной равна 26 метрам.

Открытие моста у парка имени 1-го Мая среди прочего позволит разгрузить движение транспорта через мост по улице Карла Либкнехта в районе стадиона Ленина.

В настоящее время продолжаются ремонты мостов в районе улицы 395-й Шахтерской дивизии, что неподалеку от парка имени Горького, а также в поселке Большая Вергунка.

