В Луганске открыли мост через р. Лугань возле парка 1 Мая
Мост у парка имени 1-го Мая в Луганске открылся для движения транспорта после капитального ремонта.
«Работы проведены капитального характера. Даже, скорее, это новое строительство. Как мы помним, год назад был полностью обрушен пешеходный проход, и данный мост был аварийным», — сказали в руководстве города.
Из-за невозможности восстановления было принято решение о полной реконструкции сооружения. Капитальный ремонт длился почти 9 месяцев, но мост был возведен практически заново: проведены демонтажные работы, установлены новые опоры и балки, уложено новое асфальтовое покрытие и оборудованы пешеходные зоны. Финансирование строительства осуществлялось за счет федерального бюджета, который выделил средства на восстановление этого сооружения и еще двух мостов в городе.
Мост получил имя города-побратима Нижнего Тагила.
После реконструкции сооружение имеет современный вид, ограждения для машин и пешеходов, освещение и разметку. Теперь его длина составляет 76 метров. Ширина с пешеходной зоной равна 26 метрам.
Открытие моста у парка имени 1-го Мая среди прочего позволит разгрузить движение транспорта через мост по улице Карла Либкнехта в районе стадиона Ленина.
В настоящее время продолжаются ремонты мостов в районе улицы 395-й Шахтерской дивизии, что неподалеку от парка имени Горького, а также в поселке Большая Вергунка.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0