В Крымске Краснодарского края открыли новый Центр единоборств

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Спортивному объекту присвоено имя Анатолия Стасюкевича, участника специальной военной операции, посмертно награжденного орденом Мужества.

Общая площадь объекта более 1,6 тыс. кв. метров. В Центре единоборств будут заниматься самбо, дзюдо, боксом, борьбой, тхэквондо представители местных спортивных школ, а также жители Крымска.

В Крымском районе физической культурой и спортом занимаются более 60% жителей. Свою деятельность ведут шесть муниципальных учреждений спортивной направленности, в которых занимается более 4,7 тысяч человек. Развивается 24 вида спорта, ведут проектирование ряда новых спортивных объектов и капитальный ремонт уже функционирующих. Семь спортсменов из Крымского района входят в составы сборных России по различным видам спорта. В районе работают три центра комплекса ГТО. По итогам 2022 года более 53,5 тыс. человек приняло участие в выполнении нормативов ГТО, почти 23 тыс. получили знаки отличия. В проекте «Самбо в школу» участвует 21 образовательная организация.

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На сегодняшний день в крае ввели в эксплуатацию 14 центров единоборств. В 2023 году возведут еще 13. Также идет строительство еще восьми центров и завершается подготовка документации для девяти объектов со сроком завершения в 2024 году. Всего с 2019 года в регионе построили 134 спортивных объектов. Это центры единоборств, малобюджетные залы шаговой доступности, бассейны, спортивные площадки.

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru